UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Donnerstagnachmittag nahezu unbewegt

Mit einem Wert von 399,90 USD bewegte sich die UnitedHealth-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'337 Punkten steht. In der Spitze legte die UnitedHealth-Aktie bis auf 400,82 USD zu. Im Tief verlor die UnitedHealth-Aktie bis auf 395,44 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 400,02 USD. Zuletzt wechselten via New York 91'819 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 461,62 USD. Dieser Kurs wurde am 17.07.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,43 Prozent hinzugewinnen. Am 28.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der UnitedHealth-Aktie liegt somit 56,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,06 USD. Im Vorjahr erhielten UnitedHealth-Aktionäre 8,73 USD je Wertpapier. UnitedHealth liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UnitedHealth ein EPS von 3,74 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 112.03 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 111.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.10.2026 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 19,76 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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