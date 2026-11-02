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02.11.2026 20:27:13
UnitedHealth Aktie News: Investoren trennen sich am Montagabend vermehrt von UnitedHealth
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von UnitedHealth. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,4 Prozent auf 397,33 USD.
Das Papier von UnitedHealth gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 397,33 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'091 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die UnitedHealth-Aktie bisher bei 394,18 USD. Bei 406,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 306'898 UnitedHealth-Aktien gehandelt.
Am 17.07.2026 markierte das Papier bei 461,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,18 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.03.2026 bei 256,00 USD. Der derzeitige Kurs der UnitedHealth-Aktie liegt somit 55,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für UnitedHealth-Aktionäre betrug im Jahr 2025 8,73 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,00 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UnitedHealth am 13.10.2026. UnitedHealth hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,59 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -0,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 112.69 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 113.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.01.2027 veröffentlicht.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass UnitedHealth einen Gewinn von 20,60 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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