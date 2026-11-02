UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth verliert am Nachmittag

Die UnitedHealth-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,3 Prozent auf 397,70 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'424 Punkten steht. Der Kurs der UnitedHealth-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 397,46 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 406,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 151'620 UnitedHealth-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 461,62 USD erreichte der Titel am 17.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,07 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2026 auf bis zu 256,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,00 USD. Im Vorjahr erhielten UnitedHealth-Aktionäre 8,73 USD je Wertpapier. Am 13.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,59 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -0,41 Prozent auf 112.69 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 113.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.01.2027 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UnitedHealth einen Gewinn von 20,60 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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