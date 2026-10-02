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02.10.2026 20:27:13

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Abend mit positiven Vorzeichen

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Abend mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von UnitedHealth. Zuletzt ging es für das UnitedHealth-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 369,89 USD.

UnitedHealth
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Das Papier von UnitedHealth legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 369,89 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'108 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die UnitedHealth-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 370,17 USD aus. Bei 365,14 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 179'454 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Am 17.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 461,62 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Kursplus von 24,80 Prozent wieder erreichen. Am 28.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 256,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 30,79 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 8,73 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,06 USD. UnitedHealth liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,74 USD je Aktie vermeldet. UnitedHealth hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 112.03 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 111.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

UnitedHealth dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 13.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den UnitedHealth-Gewinn für das Jahr 2026 auf 19,95 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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