UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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02.10.2026 16:29:00
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von UnitedHealth zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von UnitedHealth legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 365,83 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 365,83 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'227 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die UnitedHealth-Aktie bis auf 367,11 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 365,14 USD. Bisher wurden heute 67'610 UnitedHealth-Aktien gehandelt.
Bei 461,62 USD erreichte der Titel am 17.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 256,00 USD ab. Abschläge von 30,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten UnitedHealth-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,73 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,06 USD. Am 16.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. UnitedHealth hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,74 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 112.03 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 111.62 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.10.2026 veröffentlicht.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass UnitedHealth ein EPS in Höhe von 19,95 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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