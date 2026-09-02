UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Mittwochabend in Grün

Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,8 Prozent auf 399,54 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'005 Punkten liegt. Die UnitedHealth-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 401,10 USD. Bei 399,27 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 212'823 UnitedHealth-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 461,62 USD erreichte der Titel am 17.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Kursplus von 15,54 Prozent wieder erreichen. Am 28.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 8,73 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,06 USD je UnitedHealth-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UnitedHealth am 16.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 6,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UnitedHealth 3,74 USD je Aktie eingenommen. UnitedHealth hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 112.03 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 111.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 09.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der UnitedHealth-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 19,76 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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