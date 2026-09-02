UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Die UnitedHealth-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 399,68 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'160 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die UnitedHealth-Aktie bis auf 400,47 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 399,27 USD. Bisher wurden heute 76'571 UnitedHealth-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 461,62 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2026). Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 15,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UnitedHealth-Aktie 35,95 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,06 USD. Im Vorjahr erhielten UnitedHealth-Aktionäre 8,73 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UnitedHealth am 16.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 6,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 3,74 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 112.03 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 111.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

UnitedHealth dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 09.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UnitedHealth einen Gewinn von 19,76 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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