UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
01.10.2026 20:27:13
UnitedHealth Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von UnitedHealth
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von UnitedHealth. Die UnitedHealth-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 364,10 USD.
Die UnitedHealth-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,8 Prozent auf 364,10 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 50'912 Punkten steht. Im Tief verlor die UnitedHealth-Aktie bis auf 362,61 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 367,99 USD. Zuletzt wechselten 239'927 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.07.2026 bei 461,62 USD. 26,78 Prozent Plus fehlen der UnitedHealth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 256,00 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 29,69 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 8,73 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,06 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte UnitedHealth am 16.07.2026. Das EPS lag bei 6,04 USD. Im letzten Jahr hatte UnitedHealth einen Gewinn von 3,74 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 112.03 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 111.62 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte UnitedHealth am 13.10.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass UnitedHealth einen Gewinn von 19,95 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie
Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA
UnitedHealth-Aktie mit Kurssprung: Deutliches Gewinnplus - Jahresprognose angehoben
Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich UnitedHealth-Aktionäre freuen
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
|
01.10.26
|UnitedHealth Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von UnitedHealth (finanzen.ch)
|
01.10.26
|UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Impulsarmer Handel in New York: Dow Jones zum Start orientierungslos (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt zum Start des Montagshandels zurück (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Erste Schätzungen: UnitedHealth stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
25.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UnitedHealth von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)