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UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021

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01.10.2026 16:29:00

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 364,20 USD.

UnitedHealth
303.08 CHF 0.59%
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Die UnitedHealth-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 364,20 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 50'699 Punkten steht. In der Spitze fiel die UnitedHealth-Aktie bis auf 362,77 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 367,99 USD. Zuletzt wechselten via New York 100'331 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 461,62 USD. Dieser Kurs wurde am 17.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Kursplus von 26,75 Prozent wieder erreichen. Am 28.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 256,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,71 Prozent.

Nachdem UnitedHealth seine Aktionäre 2025 mit 8,73 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,06 USD je Aktie ausschütten. UnitedHealth gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 112.03 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte UnitedHealth einen Umsatz von 111.62 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte UnitedHealth am 13.10.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UnitedHealth einen Gewinn von 19,95 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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