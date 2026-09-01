UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth schiebt sich am Abend vor

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 395,78 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'784 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 399,53 USD erreichte die UnitedHealth-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 392,08 USD. Von der UnitedHealth-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 239'499 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (461,62 USD) erklomm das Papier am 17.07.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,64 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 256,00 USD. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 54,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 8,73 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,06 USD. Am 16.07.2026 lud UnitedHealth zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,74 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat UnitedHealth im vergangenen Quartal 112.03 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UnitedHealth 111.62 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.10.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 19,76 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA

UnitedHealth-Aktie mit Kurssprung: Deutliches Gewinnplus - Jahresprognose angehoben

Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich UnitedHealth-Aktionäre freuen