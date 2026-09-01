UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth legt am Dienstagnachmittag zu

Die UnitedHealth-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 397,31 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'147 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die UnitedHealth-Aktie sogar auf 397,69 USD. Bei 392,08 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 113'234 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Am 17.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 461,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,19 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.03.2026 bei 256,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,06 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UnitedHealth 8,73 USD aus. UnitedHealth liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,04 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,74 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 112.03 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 111.62 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die UnitedHealth-Bilanz für Q3 2026 wird am 09.10.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 19,76 USD je Aktie in den UnitedHealth-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA

UnitedHealth-Aktie mit Kurssprung: Deutliches Gewinnplus - Jahresprognose angehoben

Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich UnitedHealth-Aktionäre freuen