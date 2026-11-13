United Wire Factories Company Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

United Wire Factories Company Registered äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0.31 SAR. Im letzten Jahr hatte United Wire Factories Company Registered einen Gewinn von 0.140 SAR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat United Wire Factories Company Registered 163.6 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18.65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 201.1 Millionen SAR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch