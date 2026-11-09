United Van Der Horst vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

United Van Der Horst präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.18 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.290 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15.81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 100.1 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 86.5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch