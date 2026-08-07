United Therapeutics legte Quartalsergebnis vor

United Therapeutics stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7.27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6.41 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat United Therapeutics 783.3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1.92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 798.6 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch