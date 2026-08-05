United Therapeutics Aktie 848383 / US91307C1027
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05.08.2026 12:46:56
United Therapeutics Corp Bottom Line Climbs In Q2
(RTTNews) - United Therapeutics Corp (UTHR) announced a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $333.0 million, or $7.27 per share. This compares with $309.5 million, or $6.41 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 1.9% to $783.3 million from $798.6 million last year.
United Therapeutics Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $333.0 Mln. vs. $309.5 Mln. last year. -EPS: $7.27 vs. $6.41 last year. -Revenue: $783.3 Mln vs. $798.6 Mln last year.
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