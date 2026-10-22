United Tennessee Bankshares zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

United Tennessee Bankshares hat am 19.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat United Tennessee Bankshares mit einem Umsatz von insgesamt 3.2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0.31 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch