United Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

United Technologies präsentierte am 20.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 566.94 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 374.64 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37’443.27 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 25.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29’862.52 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch