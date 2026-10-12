United Super Markets gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

United Super Markets hat am 09.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 12.40 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5.530 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 271.15 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11.28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Super Markets einen Umsatz von 243.65 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch