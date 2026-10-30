United States Lime & Minerals Q3 Income Drops

(RTTNews) - On Friday, United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) reported lower income in the third quarter of 2026, compared to the same quarter last year.

Net income for the company dropped to $38.04 million or $1.32 per share from $38.78 million or $1.35 per share last year.

Selling, general and administrative expenses went up to $6.07 million from $5.93 million in the previous year.

Revenues for the period went up to $106.19 million from $102.02 million in the prior year.

Furthermore, The Company announced that the Board of Directors declared a regular quarterly cash dividend of $0.06 per share on the Company's common stock.

This dividend is payable on December 11, 2026 to stockholders of record at the close of business on November 20, 2026.

On the Nasdaq in the after hours, the shares were trading 5.92 percent down at $105.00, after closing Friday's trading 2.00 percent down.