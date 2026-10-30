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30.10.2026 22:26:12
United States Lime & Minerals Q3 Income Drops
(RTTNews) - On Friday, United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) reported lower income in the third quarter of 2026, compared to the same quarter last year.
Net income for the company dropped to $38.04 million or $1.32 per share from $38.78 million or $1.35 per share last year.
Selling, general and administrative expenses went up to $6.07 million from $5.93 million in the previous year.
Revenues for the period went up to $106.19 million from $102.02 million in the prior year.
Furthermore, The Company announced that the Board of Directors declared a regular quarterly cash dividend of $0.06 per share on the Company's common stock.
This dividend is payable on December 11, 2026 to stockholders of record at the close of business on November 20, 2026.
On the Nasdaq in the after hours, the shares were trading 5.92 percent down at $105.00, after closing Friday's trading 2.00 percent down.
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu US Lime & Minerals IncShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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