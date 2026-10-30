United Spirits mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

United Spirits hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6.03 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6.53 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat United Spirits im vergangenen Quartal 32.64 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Spirits 31.73 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch