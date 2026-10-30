United Security Bancshares: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

United Security Bancshares hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0.36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Security Bancshares 0.320 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat United Security Bancshares im vergangenen Quartal 16.1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0.50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Security Bancshares 16.0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch