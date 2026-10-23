United Rentals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

United Rentals hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

United Rentals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 14.77 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10.91 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.89 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15.70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Rentals einen Umsatz von 4.23 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch