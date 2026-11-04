United präsentierte Quartalsergebnisse

United hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.02 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United noch ein Gewinn pro Aktie von 1.62 CAD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat United mit einem Umsatz von insgesamt 50.5 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36.5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 38.28 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch