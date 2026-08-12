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12.08.2026 06:37:00
United Polyfab Gujarat: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
United Polyfab Gujarat lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.34 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.260 INR je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.80 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23.03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Polyfab Gujarat einen Umsatz von 1.46 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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