United Plantations Bhd: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

United Plantations Bhd lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.47 MYR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.330 MYR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 722.2 Millionen MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 677.1 Millionen MYR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch