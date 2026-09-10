United Natural Foods hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

United Natural Foods lud am 08.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.57 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1.430 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 7.64 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 0.70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.70 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1.34 USD beziffert. Im Vorjahr hatten -1.950 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 1.99 Prozent auf 31.78 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 31.15 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch