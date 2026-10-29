United Microelectronics präsentierte Quartalsergebnisse

United Microelectronics hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 1.32 TWD. Im letzten Jahr hatte United Microelectronics einen Gewinn von 1.20 TWD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 74.24 Milliarden TWD – ein Plus von 25.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Microelectronics 59.13 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch