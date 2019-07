United Internet und Tele Columbus sprechen über AR-Kandidaten

FRANKFURT (Dow Jones)--Der kriselnde Kabelnetzbetreiber Tele Columbus und sein Grossaktionär United Internet haben sich im Streit um die künftige Besetzung des Aufsichtsrates am Freitag zu Gesprächen getroffen. Dabei habe der Vorstand von United Internet bei den Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzenden von Tele Columbus für die von ihm vorgeschlagenen Kandidaten geworben, teilte der Internet-Provider aus Montabaur mit.

Auch habe er angeregt, die Veröffentlichung der Halbjahreszahlen vorzuziehen, etwa in Form von vorläufigen Zahlen. Dann könnten sich die Aktionäre im Vorfeld ein Bild der aktuellen Unternehmensentwicklung machen. Diese sollen nach aktuellem Stand erst am Tag der Hauptversammlung am 29. August vorgelegt werden.

Die United Internet AG, die nach eigenen Angaben derzeit knapp unter 30 Prozent der Tele-Columbus-Aktien hält, hatte Ende Mai überraschend einen eigenen Wahlvorschlag mit sechs Kandidaten für den Aufsichtsrat eingereicht, weil man in Montabaur mit der Vorschlagsliste des Unternehmens nicht einverstanden war.

Tele Columbus hatte seinem grössten Aktionär daraufhin zunächst drei zusätzliche Sitze in dem Gremium angeboten und dann den Termin für die Hauptversammlung vom 21. Juni auf den 29. August verschoben. Der zeitliche Aufschub sei erforderlich, um einen Vorschlag zu erzielen, der eine möglichst breite Unterstützung aller Aktionäre ermöglichen, begründete das Berliner Unternehmen den Schritt.

July 05, 2019 09:23 ET (13:23 GMT)