United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031
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06.10.2026 08:22:00
United Internet stockt bei Mobilfunk Tochter 1&1 auf
United InternetUm 1&1 mehr Spielraum für den Netzausbau zu verschaffen, erlässt United Internet der Mobilfunktochter rund 850 Millionen Euro Schulden. Im Gegenzug stockt der Konzern seine Beteiligung auf.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
23.18 CHF 2.19%
In eigener Sache
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