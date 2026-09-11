IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
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11.09.2026 10:17:00
United Internet: Stellenabbau bei 1&1 und Ionos - Rund 800 Jobs fallen weg
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu IONOS
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17:58
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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17:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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09:28
|Verluste in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
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09:28
|XETRA-Handel: MDAX zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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10.09.26
|EQS-Adhoc: IONOS Group SE launches strategic transformation program and strengthens growth foundation (EQS Group)
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10.09.26
|EQS-Adhoc: IONOS Group SE startet strategisches Transformationsprogramm und stärkt Wachstumsbasis (EQS Group)
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10.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verliert letztendlich (finanzen.ch)
Analysen zu IONOS
|10.08.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|07.08.26
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|Deutsche Bank AG
|06.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
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|13.05.26
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|27.04.26
|IONOS Neutral
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|19.03.26
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|10.02.26
|IONOS Neutral
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Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.