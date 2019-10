United Internet-Aktie legt zu: United-Internet-CEO kauft Aktien seines Unternehmens

Der Chef des Internetproviders United Internet, Ralph Dommermuth, hat 16,2 Millionen Euro in Aktien seines Unternehmens investiert.

Seine Beteiligungsgesellschaft kaufte am 2. Oktober für diese Summe United Internet -Aktien zum Stückpreis von 32,40 Euro, wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht.

Der CEO nutzt damit das zuletzt niedrige Kursniveau. Der Aktienkurs hatte sich zwischen Juni 2018 und Mitte 2019 halbiert, während dieser Zeit liefen unter anderem die Auktionen für 5G-Frequenzen. Vom Jahrestief am 15. August bei 24,21 Euro hat sich die Aktie bereits deutlich erholt, der CEO sieht aber weiterhin ein attraktives Kaufniveau und schickte damit ein Signal an die Aktionäre. Die United-Internet-Aktie legt am Freitag zuletzt um 3,19 Prozent auf 33,02 Euro zu.

DJG/sha/cln

FRANKFURT (Dow Jones)