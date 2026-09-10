IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
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10.09.2026 20:46:06
United Internet-Aktie im Minus: Stelleneinsparungen bei IONOS
Der Internetdienstleister IONOS aus dem United-Internet-Konzern legt ein Sparprogramm auf und baut Stellen ab.
Ab 2027 erwartet IONOS Einsparungen bei den laufenden Kosten von bis zu 30 Millionen Euro. Die Mittel sollen gezielt investiert werden, unter anderem in die Produktentwicklung von Künstlicher Intelligenz und den Ausbau des Cloudgeschäfts.
IONOS bietet vor allem das Hosting von Webseiten und Servern im Netz an sowie dazugehörige Dienstleistungen. Hauptanteilseigner ist der United-Internet-Konzern von Mitgründer Ralph Dommermuth mit knapp 64 Prozent der Aktien. Auch die United-Internet-Telekommunikationstochter 1&1 lancierte am Abend ein Umbauprogramm, das die Kosten senken soll.
Die United Internet-Aktie verliert nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate 0,36 Prozent auf 27,70 Euro.
/men/nas -
KARLSRUHE (awp international)
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