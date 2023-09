United Internet-Aktie gesucht: United Internet wird MDAX hinzugefügt - KRONES-Aktie muss Index verlassen

Dies teilte Stoxx Ltd. am späten Dienstag mit. Zudem wird Energiekontor in den TecDAX aufsteigen und dort Eckert & Ziegler verdrängen. In den SDAX werden thyssenkrupp nucera anstelle von United Internet aufgenommen. Ausserdem steigen IONOS in den SDAX auf und verdrängen dort Basler . Die Änderungen werden am 18. September effektiv.

Die nächste regelmässige Überprüfung der DAX-Indexfamilie findet am 5. Dezember 2023 statt.

Am Mittwoch geht es für die Aktie von United Internet via XETRA zeitweise um 2,71 Prozent hoch auf 18,59 Euro. Papiere von KRONES gewinnen daneben zeitweise 0,25 Prozent auf 99,25 Euro. Auf XETRA gewinnen die Aktien von thyssenkrupp nucera ausserdem zeitweise 0,56 Prozent auf 21,62 Euro, die von IONOS steigen zeitweise um 0,13 Prozent auf 15,82 Euro. Die Energiekontor-Aktie legt zeitweise um 0,48 Prozent auf 83,60 Euro zu, während der Anteilsschein von Eckert & Ziegler zeitweise um 2,24 Prozent auf 32,36 Euro fällt.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

===

+ MDAX - NEUAUFNAHME

- United Internet

+ MDAX - HERAUSNAHME

- Krones

+ TecDAX - NEUAUFNAHME

- Energiekontor

+ TecDAX - HERAUSNAHME

- Eckert & Ziegler

+ SDAX - NEUAUFNAHME

- Thyssenkrupp Nucera

- Ionos

+ SDAX - HERAUSNAHME

- United Internet

- Basler

===

FRANKFURT (Dow Jones)