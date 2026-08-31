United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031
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31.08.2026 18:00:38
United Internet-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
So haben Experten die United Internet-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
United Internet Experten haben ihre Einschätzung der United Internet-Aktie veröffentlicht.
1 Experte empfiehlt die United Internet-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 34,00 EUR für die United Internet-Aktie, was einem Anstieg von 6,72 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 27,28 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|20.08.2026
|Deutsche Bank AG
|34,00 EUR
|24,63
|07.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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