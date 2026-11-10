United International Transportation Company: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

United International Transportation Company lud am 08.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0.69 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United International Transportation Company 0.770 SAR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 716.8 Millionen SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13.78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 630.0 Millionen SAR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch