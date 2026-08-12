United International Transportation Company: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

United International Transportation Company lud am 09.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.89 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.820 SAR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United International Transportation Company in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 638.5 Millionen SAR im Vergleich zu 544.7 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch