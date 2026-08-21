|
21.08.2026 06:37:00
United International Enterprises stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
United International Enterprises hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS belief sich auf 7.78 DKK gegenüber 6.85 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United International Enterprises in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.01 Milliarden DKK im Vergleich zu 990.8 Millionen DKK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUnterschiedliche Vorzeichen an Asiens Börsen
Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.