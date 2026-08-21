United International Enterprises stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

United International Enterprises hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 7.78 DKK gegenüber 6.85 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United International Enterprises in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.01 Milliarden DKK im Vergleich zu 990.8 Millionen DKK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch