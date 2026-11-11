United Guardian legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

United Guardian hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.20 USD. Im Vorjahresviertel hatte United Guardian 0.060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 54.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch