UNITED gewährte Anlegern Blick in die Bücher

UNITED hat am 03.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5.78 JPY gegenüber -10.220 JPY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat UNITED mit einem Umsatz von insgesamt 2.05 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4.57 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch