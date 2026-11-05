United Fire Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

United Fire Group hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.49 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 391.8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 10.67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 354.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch