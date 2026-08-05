United Fire Group präsentierte Quartalsergebnisse

United Fire Group veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.870 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 382.6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Fire Group 336.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch