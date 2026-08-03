Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’365 0.1%  SPI 20’208 0.2%  Dow 53’178 1.3%  DAX 26’001 1.5%  Euro 0.9325 0.2%  EStoxx50 6’427 1.1%  Gold 4’058 0.4%  Bitcoin 51’767 1.1%  Dollar 0.8101 0.3%  Öl 83.6 -7.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Sika41879292Rheinmetall345850Holcim1221405Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Micron-Aktie: Analysten sehen Verdopplungspotenzial beim Speicherchip-Riesen
Micron-Aktie macht Verluste wett: China-Sorgen stoppen die Erholung nur zeitweise
Palantir-Aktie legt kräftig zu: Gewinn wächst stärker als erwartet
Ausblick: Opendoor Technologies präsentiert Quartalsergebnisse
Ausblick: Pfizer vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...

United Fire Group Aktie 14916043 / US9103401082

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.08.2026 22:31:47

United Fire Group Inc. Q2 Profit Advances

United Fire Group
52.00 USD 1.25%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - United Fire Group Inc. (UFCS) released earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings totaled $33.365 million, or $1.29 per share. This compares with $22.947 million, or $0.87 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 14.4% to $383.726 million from $335.473 million last year.

United Fire Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $33.365 Mln. vs. $22.947 Mln. last year. -EPS: $1.29 vs. $0.87 last year. -Revenue: $383.726 Mln vs. $335.473 Mln last year.

In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

Weiterlesen!