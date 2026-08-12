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12.08.2026 06:37:00
United Fidelity Insurance Company (PSC) Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
United Fidelity Insurance Company (PSC) Registered hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.03 AED je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei United Fidelity Insurance Company (PSC) Registered ein EPS von 0.010 AED in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 190.3 Millionen AED in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 145.4 Millionen AED umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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