United Express hat am 23.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0.0 Millionen USD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0.0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch