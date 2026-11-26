United Energy hat am 24.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Umsatz lag bei 4.5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 22200 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch