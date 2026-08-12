United Drilling Tools vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

United Drilling Tools hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.14 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.45 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Drilling Tools in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 344.9 Millionen INR im Vergleich zu 316.7 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch