United Development Company hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

United Development Company präsentierte in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.01 QAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.030 QAR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 373.7 Millionen QAR – das entspricht einem Zuwachs von 36.93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 272.9 Millionen QAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch