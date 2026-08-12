United Credit stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

United Credit äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.36 INR gegenüber 0.470 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat United Credit im vergangenen Quartal 8.3 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Credit 8.0 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch