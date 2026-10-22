United Community Banks veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

United Community Banks hat am 20.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -1.16 USD. Ein Jahr zuvor waren 0.700 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Community Banks in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 75.13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 99.4 Millionen USD im Vergleich zu 399.6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch