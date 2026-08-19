United Community Banks Aktie 13225472 / US90984P3038
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19.08.2026 14:28:43
United Community Banks Names Tom Speir CFO To Succeed Jefferson Harralson
(RTTNews) - United Community Banks, Inc. (UCB) Wednesday announced the appointment of Tom Speir as executive vice president and chief financial officer. Speir is a banking executive with financial, merger and acquisition and investor relations experience.
The financial holding company for United Community said the Speir brings more than two decades of financial experience and will oversee capital management and investor relations. He will be succeeding Jefferson Harralson, who announced his retirement earlier this year.
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